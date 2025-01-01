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Баскетбол

Ринат Гафиев

Россия  Россия
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 июня 2005
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
198
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
95
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