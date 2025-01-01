Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Яна Барышникова

Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 апреля 2007
Команды
Грация
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
169
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
59
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Грация

Игры
20

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин
12

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Грация

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

