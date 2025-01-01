Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

София Муравьева

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 августа 2010
Команды
Казахстан (U-18)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
47
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Грация

Игры
11

Гол + Пас
14+8

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2024/25

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат мира 2024/25. Дивизион II. Группа А. Девушки (U-18)

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
9+4

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Айсулу Тандаулы

Игры
4

Гол + Пас
5+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

