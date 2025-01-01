Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Мария Полунина

Казахстан  Казахстан
Возраст
14 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 февраля 2011
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
63
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
20

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Реклама

Живи спортом!