Хоккей

Олеся Березовская

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 июня 2009
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
58
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
20

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
4

