Хоккей

Брианна Троттэр

Канада  Канада
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 июня 2000
Команды
Айсулу
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Айсулу

Игры
16

Гол + Пас
5+8

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Айсулу

Игры
5

Гол + Пас
8+7

Удаления, мин
4

