Хоккей

Томирис Саяхаткызы

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 октября 2010
Команды
Торпедо
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
50
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Торпедо

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин

Живи спортом!