|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Ростов
|
3
|
1+0
|
4
|11 (18)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Темиртау
|
1
|
|
|5 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Авто (мол)
|
4
|
1+4
|
2
|6 (8)
|Кубок мира среди молодежных команд 2015
|Авто (мол)
|
1
|
1+0
|
|2 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Авто (мол)
|
4
|
0+3
|
|6 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Авто (мол)
|
2
|
|
4
|14 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Авто (мол)
|
2
|
1+0
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим