|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Авто (мол)
|
3
|
|
25
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Авто (мол)
|
4
|
|
|14 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Юниор (мол)
|
4
|
0+1
|
6
|9 (9)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Кулагер
|
2
|
0+1
|
4
|3 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Кулагер
|
61
|
9+10
|
22
|6 (10)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Кулагер
|
4
|
|
|6 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Кулагер
|
62
|
3+11
|
28
|6 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Кулагер
|
51
|
8+5
|
20
|7 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Кулагер
|
3
|
0+1
|
|2 (5)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Кулагер
|
3
|
1+0
|
2
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
50
|
7+14
|
28
|7 (13)