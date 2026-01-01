Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Волейбол

Кирилл Костыленко

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
43 года
Действующий
Да
Дата рождения
8 марта 1982
Команды
Актобе
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
97
