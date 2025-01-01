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Футзал

Лукас Родригес Отанья

Бразилия  Бразилия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 марта 1995
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Лига чемпионов по футзалу 2024/25

Команда
Кайрат

Игры
5

Желтые карточки
1

Красные карточки
2

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25

Команда
Кайрат

Игры
6

Желтые карточки
1

Красные карточки

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