|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Рязань
|
2
|
|
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Рязань
|
4
|
2+0
|
2
|21 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Рязань
|
1
|
|
|6 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|
23
|
3+2
|
8
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|СКА-Нева
|
2
|
|
|7 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Южный Урал
|
2
|
|
4
|21 (26)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Темиртау
|
25
|
1+3
|
12
|7 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Рязань
|
2
|
|
4
|22 (27)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
1
|
|
2
|9 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим