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Хоккей

Даулет Куат

Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 ноября 2006
Команды
Алматы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
81
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