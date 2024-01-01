Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Аким Мухамедов

Германия
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 сентября 2007
Команды
Ташкент Селект (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!