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Хоккей

Тимур Багаутдинов

Узбекистан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 января 2006
Команды
Ташкент Селект (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
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