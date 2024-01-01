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Хоккей

Никита Бородин

Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 марта 2006
Команды
Ястребы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
73
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