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Хоккей

Владимир Шкенев

Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 января 2008
Команды
Жас Батыр (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
73
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