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Хоккей

Кирилл Байков

Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 апреля 2006
Команды
Арлан (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
88
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