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Хоккей

Коди Портер

Канада  Канада
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 сентября 1997
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Алматы

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры
11

Гол + Пас
-28

Удаления, мин
11

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