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Баскетбол

Даниэль Утоми

США  США Нигерия  Нигерия
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 марта 1997
Команды
Астана
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
198
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
98
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