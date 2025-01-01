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Баскетбол

Андрей Десятников

Россия  Россия
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 мая 1994
Команды
Астана
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
220
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
98
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