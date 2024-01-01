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Хоккей

Александр Козинов

Беларусь  Беларусь
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 июля 1998
Команды
Актобе
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
80
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Актобе

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Актобе

Игры
7

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
2

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