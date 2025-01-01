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Баскетбол

Саян Мамутов

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 марта 2008
Команды
Алматинский Легион
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
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