|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальный Кубок 2019/20
|Донбасс
|
1
|
|
4
|3 (4)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Цен Тоу
|
3
|
|
|18 (18)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торпедо УК
|
52
|
9+19
|
45
|18 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|
68
|
11+27
|
53
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торпедо УК
|
54
|
11+13
|
48
|9 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|
64
|
19+22
|
82
|1 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Донбасс
|
1
|
|
2
|6 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Донбасс
|
1
|
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим