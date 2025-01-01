Тимур Жумагалиев
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Горняк (мол)
Игры
18
Гол + Пас
10+5
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Горняк (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Горняк (мол)
Игры
44
Гол + Пас
6+12
Удаления, мин
49
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Горняк
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Горняк
Игры
22
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Горняк (мол)
Игры
12
Гол + Пас
3+7
Удаления, мин
8