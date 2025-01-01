Бейбарыс Чокпаров
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
6
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
47
Гол + Пас
0+13
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Жас Батыр (мол)
Игры
26
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
12