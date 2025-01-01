Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Ян Петренко

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 декабря 2007
Команды
Астана (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
91
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Астана (мол)

Игры
8

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Астана (мол)

Игры
60

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
42

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Астана (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Астана (мол)

Игры
28

Гол + Пас
2+8

Удаления, мин
36

