Ян Петренко
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Астана (мол)
Игры
8
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Астана (мол)
Игры
60
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
42
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Астана (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Астана (мол)
Игры
28
Гол + Пас
2+8
Удаления, мин
36