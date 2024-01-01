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Футзал

Ернар Абласхаров

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 июня 2004
Команды
Алатау
Вид спорта
Футзал
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первая лига Казахстана 2023/24

Команда
КазГАСА

Игры
4

Желтые карточки

Красные карточки

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