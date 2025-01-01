Эдуард Ольденбургер
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
26
Гол + Пас
4+2
Удаления, мин
15
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
53
Гол + Пас
12+17
Удаления, мин
81
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
2
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
28
Гол + Пас
4+19
Удаления, мин
16