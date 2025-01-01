Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Эдуард Ольденбургер

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 декабря 2007
Команды
Кармет (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кармет (мол)

Игры
26

Гол + Пас
4+2

Удаления, мин
15

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кармет (мол)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кармет (мол)

Игры
53

Гол + Пас
12+17

Удаления, мин
81

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Кармет (мол)

Игры
2

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Кармет (мол)

Игры
28

Гол + Пас
4+19

Удаления, мин
16

