Хоккей

Вадим Родионов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 сентября 2007
Команды
Сункар (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
87
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Сункар (мол)

Игры
23

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
37

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Сункар (мол)

Игры
4

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Сункар (мол)

Игры
54

Гол + Пас
5+27

Удаления, мин
32

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Сункар (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Сункар (мол)

Игры
32

Гол + Пас
4+12

Удаления, мин
25

