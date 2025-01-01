Вадим Родионов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Сункар (мол)
Игры
23
Гол + Пас
3+5
Удаления, мин
37
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Сункар (мол)
Игры
4
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Сункар (мол)
Игры
54
Гол + Пас
5+27
Удаления, мин
32
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Сункар (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Сункар (мол)
Игры
32
Гол + Пас
4+12
Удаления, мин
25