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Баскетбол

Сапарбек Джетписбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 марта 2004
Команды
Туран
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
68
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