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Баскетбол

Роман Байболов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 июля 2006
Команды
Тайгерс
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
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