Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Кэтрина Транкале

Латвия  Латвия
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
4 июня 2002
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!