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Баскетбол

Назым Адылбеков

Кыргызстан  Кыргызстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
4 октября 2001
Команды
Иртыш
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
86
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