Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Яков Фокин

Россия  Россия
Возраст
44 года
Действующий
Да
Дата рождения
8 июля 1980
Команды
Алматинский Легион
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!