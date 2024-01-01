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Футзал

Патрик Пасаричек

Хорватия  Хорватия
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 октября 1999
Команды
Динамо Зг
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Лига чемпионов по футзалу 2023/24

Команда
Добовец

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

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