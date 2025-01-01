Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Камилла Сокол(Мухаметдинова)

Россия  Россия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
15 июня 2003
Команды
Томирис
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
161
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Томирис

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Томирис

Игры
4

Гол + Пас
5+5

Удаления, мин
2

Реклама

Живи спортом!