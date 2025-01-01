Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Александра Шегай

Казахстан  Казахстан
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 июня 2001
Команды
Томирис
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
52
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Томирис

Игры
16

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
10

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2025

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
5

Гол + Пас
3+1

Удаления, мин
6

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
3+5

Удаления, мин
4

Чемпионат мира 2024/25. Женщины. Дивизион I группа В

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Томирис

Игры
8

Гол + Пас
11+11

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Живи спортом!