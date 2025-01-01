Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Александра Воронова

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 мая 1998
Команды
Томирис
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
74
Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Томирис

Игры
16

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2024/25

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Отборочный турнир на Олимпийские игры 2026. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимние Азиатские игры 2025

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин

Чемпионат мира 2024/25. Женщины. Дивизион I группа В

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Томирис

Игры
8

Гол + Пас
2+6

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Азии по хоккею среди женщин 2025/26

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

