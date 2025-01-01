Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Анна Зинченко

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 ноября 2008
Команды
Грация
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
160
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
45
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Грация

Игры
19

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Грация

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

