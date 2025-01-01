Даниял Ташимов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
12
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
39
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
35
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Иртыш
Игры
13
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Мунайши (мол) Пв
Игры
14
Гол + Пас
1+4
Удаления, мин
8