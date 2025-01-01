Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Айдана Рахаткызы

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 октября 2009
Команды
Торпедо
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
155
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
57
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Торпедо

Игры
8

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2025/26. Женщины

Команда
Торпедо

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!