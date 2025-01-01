Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Иван Алексеев

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 мая 1995
Команды
Торпедо УК
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Персонал
