Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Главная Новости Футзал Спортсмены Биспо До Насименто Бруно Гомес

Биспо До Насименто Бруно Гомес

Грузия  Грузия   Бразилия  Бразилия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
24 мая 1996
Команды
Спортинг-Андерлехт
Вид спорта
Футзал
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
79
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Лига чемпионов по футзалу 2023/24

Команда
Пальма

Игры
1

Желтые карточки
1

Красные карточки

Лига чемпионов по футзалу 2024/25

Команда
Пальма

Игры
2

Желтые карточки

Красные карточки

Кубок Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Семей

Игры
5

Желтые карточки
2

Красные карточки

Лига чемпионов по футзалу 2025/26

Команда
Семей

Игры
7

Желтые карточки
7

Красные карточки
1

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Семей

Игры
41

Желтые карточки
22

Красные карточки
6


Реклама


Реклама



Живи спортом!