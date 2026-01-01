Биспо До Насименто Бруно Гомес
БиографияИнформация отсутствует
Лига чемпионов по футзалу 2023/24
Команда
Пальма
Игры
1
Желтые карточки
1
Красные карточки
Лига чемпионов по футзалу 2024/25
Команда
Пальма
Игры
2
Желтые карточки
Красные карточки
Кубок Казахстана по футзалу 2025/26
Команда
Семей
Игры
5
Желтые карточки
2
Красные карточки
Лига чемпионов по футзалу 2025/26
Команда
Семей
Игры
7
Желтые карточки
7
Красные карточки
1
Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26
Команда
Семей
Игры
41
Желтые карточки
22
Красные карточки
6