|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Рязань
|
1
|
|
|17 (18)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|
40
|
1+1
|
10
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Горняк
|
4
|
|
|6 (6)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Химик Вс
|
3
|
|
|14 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Саров
|
4
|
|
2
|20 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Саров
|
3
|
|
2
|13 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Саров
|
4
|
|
|23 (24)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Белые Медведи (мол)
|
2
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим