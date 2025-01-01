Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Лев Гордин

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
2 сентября 2007
Команды
Кармет (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
171
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Кармет (мол)

Игры
21

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кармет (мол)

Игры
4

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кармет (мол)

Игры
39

Гол + Пас
2+7

Удаления, мин
39

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Кармет (мол)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Кармет (мол)

Игры
26

Гол + Пас
8+7

Удаления, мин
22

Реклама

Живи спортом!