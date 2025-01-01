Лев Гордин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Кармет (мол)
Игры
21
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кармет (мол)
Игры
39
Гол + Пас
2+7
Удаления, мин
39
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кармет (мол)
Игры
26
Гол + Пас
8+7
Удаления, мин
22