|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Лада
|зщ
|
2
|
|
2
|5 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Химик Вс
|зщ
|
4
|
|
|14 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Ижсталь
|зщ
|
6
|
0+1
|
47
|15 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|зщ
|
2
|
1+0
|
4
|3 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Северсталь
|зщ
|
1
|
|
|14 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|зщ
|
1
|
|
6
|1 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Ариада-НХ
|зщ
|
1
|
0+1
|
2
|20 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Титан
|зщ
|
2
|
|
4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим