|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Алматы
|нп
|
56
|
20+22
|
30
|8 (10)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Алматы
|нп
|
4
|
1+0
|
4
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Алматы
|нп
|
59
|
25+31
|
62
|5 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Алматы
|нп
|
2
|
0+1
|
2
|4 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|ТХК
|нп
|
1
|
|
|8 (26)
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Алматы
|нп
|
32
|
11+22
|
34
|9 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|ТХК
|нп
|
4
|
2+2
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим