|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алматы
|зщ
|
26
|
2+7
|
14
|6 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Алматы
|зщ
|
5
|
0+2
|
|2 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Кристалл Ср
|зщ
|
2
|
0+1
|
|25 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Кубань
|зщ
|
2
|
|
|14 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Кубань
|зщ
|
4
|
|
4
|5 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|ТХК
|
4
|
0+2
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим