Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Иван Седов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 февраля 2007
Команды
Кулагер (мол)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24

Команда
Актобе (мол)

Игры
37

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
4

Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
4

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Кулагер (мол)

Игры
47

Гол + Пас
6+10

Удаления, мин
6

Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Кулагер (мол)

Игры
28

Гол + Пас
6+10

Удаления, мин
18

Реклама

Живи спортом!