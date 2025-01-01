Иван Седов
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24
Команда
Актобе (мол)
Игры
37
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Кубок молодежной лиги Казахстана 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
4
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25
Команда
Кулагер (мол)
Игры
47
Гол + Пас
6+10
Удаления, мин
6
Кубок молодежной лиги Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26
Команда
Кулагер (мол)
Игры
28
Гол + Пас
6+10
Удаления, мин
18